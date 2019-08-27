За сегодня боевики уже несколько раз нарушили "режим тишины"

Новости Украины:На Донбассе за 27 августа по состоянию на 12:00 оккупанты обсреляли украинские позиции 4 раза.

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре случая нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, трижды противник открывал прицельный огонь на Донецком направлении и один раз - на Луганском.

В 3.00 с направления села Пикуза оккупанты осуществили обстрел украинских позиций возле Талаковки изо станковых противотанковых гранатометов.

Около 6.00 враг обстрелял из ручных гранатометов РПГ украинские оборонные укрепления неподалёку от Водяного, а еще через час открыл огонь из автоматических гранатометов АГС в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе Павлополя.

«Во всех случаях украинские военнослужащие применили в ответ дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенного оружия», - сказал Мотузяник.

Кроме того, ровно в 11.00 со стороны села Лозовое российско-оккупационные войска открыли огонь из пулеметов крупных калибров и автоматических гранатометов в сторону украинских позиций, расположенных на подступах к Светлодарску. Ответный огонь пока не открывался.

«По состоянию на данный момент ситуация в районе ведения боевых действий полностью контролируется украинскими военными. Согласно имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в рядах наших войск нет», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.