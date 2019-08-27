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Ракетные испытания Украины: РФ перекрывает часть Черного моря

Ракетные испытания Украины: РФ перекрывает часть Черного моря
16:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:РФ перекрыла участок в Черном море, чтобы помешать Украине провести ракетные стрельбы.

К очередным ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью осложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов.

На время ракетных стрельб РФ перекрыла прилегающий к району пусков морской участок в Черном море, сообщает Украинский милитарный портал портал со ссылкой на морское предписание 352/19 и соответствующие уведомления NOTAM.

"Согласно уведомлений NOTAM A2762 / 19 и A2761 / 19 в пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа" и "Ледники" и к 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района", - говорится в сообщении.

На время ракетных стрельб Россия морским предписанием 352/19 перекрыла прилегающий к закрытому воздушному пространству район Черного моря с 29 по 31 августа 2019 года. Согласно предписанию 352/19 перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня.

Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб.

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Отмечается, что подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze-2019, когда перед стартом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

В отличие от предыдущей провокации, сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.

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Россия, Черное море, Одесская область, Ракетные испытания.
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