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В России проверят на радиацию "мертвую зону" после взрыва 8 августа

В России проверят на радиацию "мертвую зону" после взрыва 8 августа
14:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Роспотребнадзор со 2 сентября начнет проверки радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Карельское управление Роспотребнадзора проверит радиационный фон на островах в Белом море из-за сообщений «мертвой зоне» после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ РФ в Архангельской области.

«Роспотребнадзор со 2 сентября начнет проверки радиационного фона в Кемском и Беломорском районах Карелии», - заявила Грязнова.

В ведомстве пояснили, что поводом для проверки радиационного фона на островах в Белом море после взрыва 8 августа на полигоне ВМФ в Архангельской области, стали публикации о заражении растений на островах. В частности, 18 августа жительница Карелии Ирана Кудряшова опубликовала в соцсетях серию фотографий с островов Кемского района (Карелия). По ее словам «спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске» на островах «даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона».

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Глава Карелии Артур Парфенчиков после этого заявил, что сотрудники МЧС РФ провели в указанном районе проверки и «превышения нормы радиационного фона не зафиксировали», а сотрудники Карельского Института леса подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, о взрыве в Архангельской области России стало известно 8 августа. 10 августа российская государственная корпорация «Росатом» подтвердила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Минобороны России утверждало, что в атмосферу вредные вещества не попали.

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Однако отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что датчики в черте города зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Информацию о скачке радиации подтвердили в администрации города Северодвинск, но впоследствии мэрия это сообщение удалила.

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 19 августа российский лидер Владимир Путин заявил, что повышения радиационного фона и угрозы вследствие аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

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В то же время по данным Нилса Бомера, руководителя отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, 8 августа на российской военной базе взорвался ядерный реактор, а не ракета.

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Россия, Радиация, РФ, Архангельская область.
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