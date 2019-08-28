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Неизвестные в масках обокрали пенсионерку

Неизвестные в масках обокрали пенсионерку
04:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Неизвестные украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты.

Неизвестные масках и перчатках через окно проникли в дом пенсионерки в Киевской области и украли 20 тыс. грн и продукты, сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"В Сквирском районе в с. Кривошеинцы неизвестные проникли в дом пожилой женщины и ограбили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью на спецлинию "102" поступило сообщение от соседа потерпевшей, который сообщил о проникновении группы неизвестных в масках и перчатках через окно в дом пенсионерки.

Правоохранители установили, что злоумышленники связали 77-летнюю пенсионерку и, угрожая ей физической расправой, ограбили. После этого, нападавшие скрылись.

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"Правоохранители проводят неотложные меры для оперативного установления и задержания злоумышленников", - подчеркнули в полиции.

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Киевская область, Полиция, Неизвестные в масках, Обокрали пенсионерку.
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