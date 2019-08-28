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ГСЧС: в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв

ГСЧС: в жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв
06:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Из-под завалов спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок.

В жилом доме из четырех подъездов в Дрогобыче произошел взрыв (предварительно бытового газа), из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"28 августа в 02 час. 46 мин. в пгт. Дрогобыч по ул. Грушевского, 101, в четырехэтажном четырех подъездном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Из под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которые госпитализированы в больницу. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

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К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

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ГСЧС, Дрогобыч, Жилой дом, Спасение людей, Взрыв в доме.
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