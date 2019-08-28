Боевики не прекращают нарушать "режим тишины": есть пострадавшие

Новости Украины:Боевики 10 раз открыли огонь по украинским позициям, один украинский военный ранен.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды около Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.