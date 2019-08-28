Взрыв дома в Дрогобиче: фото с места происшествия

Новости Украины:Чрезвычайники сообщают, что по предварительной информации разрушено 13 жилых квартир.

В ночь на 28 августа в 2:46 по улице Грушевского, 101, произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. В результате инцидента обвалилась стена одного из подъездов четырехэтажного жилого дома.

"В результате взрыва произошел обвал подъезда с первого по четвертый этажи. По состоянию на 7.00 один человек погиб, 6 спасали из-под завалов и 5 эвакуировали", -- говорится в сообщении.

По предварительным данным, произошел взрыв газа. На месте работают 40 сотрудников ГСЧС и 19 единиц техники.

Следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции устанавливают причину обрушения здания.

Полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Наказание в рамках этой статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.