В связи с приездом Болтона могут перекрыть дороги: где именно

Новости Украины:В трех районах Киева и на Бориспольском шоссе возможно ограничение движения.

В связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба Управления госохраны.

«Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что 28-29 августа в связи с визитом в Украину советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе», - говорится в сообщении.

В УГО отмечают, что, согласно украинскому законодательству, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление государственной охраны совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с указом президента Украины от 3 октября 2006 года №815/2006 «Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана» будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины в течение визита 28-29 августа.

27 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с двухдневным визитом.