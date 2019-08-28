В грузовиках на Румынской границе обнаружили багаж на миллион гривен

Новости Украины:Во время проверки и осмотра грузовиков пограничники и таможенники обнаружили, что груз и данные в сопроводительных документах не совпадают.

На границе с Румынией пограничники совместно с таможенниками изъяли мешки с цементом более чем на миллион гривен.

Об этом сообщили в Отделе по работе со СМИ Администрации Государственной пограничной службы.

Так, 27 августа, около 17 часов, работники международного пункта пропуска «Порубное» осуществляли оформление трех грузовых автомобилей из Турции.

Во время проверки и осмотра грузовиков пограничники и таможенники обнаружили, что груз и данные в сопроводительных документах не совпадают. По документам водители перевозили части технологической линии для изготовления ОСБ плит, а по факту в грузовиках были мешки с жаростойким цементом, отметили в ГПСУ.

”За нарушение действующего законодательства 2350 мешков с цементной смесью изъяты и оценены в 1,175 млн грн”, - говорится в сообщении.