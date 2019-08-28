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Оккупанты назвали площадь в Донецке в честь убитого террориста Захарченко

Оккупанты назвали площадь в Донецке в честь убитого террориста Захарченко
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:В оккупированном Донецке власти присвоили имя площади в честь убитого террориста Захарченко.

Руководство "ДНР" присвоило площади напротив здания Облгосадминистрации в оккупированном Донецке имя убитого в 2018 году главаря боевиков Александра Захарченко.

Как сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, по такому случаю в Донецке сегодня состоялась массовая акция, в которой принял участие нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин. На площади установили мемориальную гранитную табличку с портретом Захарченко.

Ранее в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. Появившееся в сети фото памятника вызвало волну негатива даже у сторонников "республики".

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Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, АТО, Александр Захарченко, Денис Пушилин, ОРДЛО, ООС.
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