Оккупанты назвали площадь в Донецке в честь убитого террориста Захарченко

Новости Украины:В оккупированном Донецке власти присвоили имя площади в честь убитого террориста Захарченко.

Руководство "ДНР" присвоило площади напротив здания Облгосадминистрации в оккупированном Донецке имя убитого в 2018 году главаря боевиков Александра Захарченко.

Как сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, по такому случаю в Донецке сегодня состоялась массовая акция, в которой принял участие нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин. На площади установили мемориальную гранитную табличку с портретом Захарченко.

Ранее в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. Появившееся в сети фото памятника вызвало волну негатива даже у сторонников "республики".

Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.