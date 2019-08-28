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Среда, 28.08.2019
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
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Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене

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Взрыва не было: жители дома в Дрогобиче жаловались на трещину в стене
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Жители обвалившегося в Дрогобыче дома за несколько дней до трагедии жаловались на трещину в стене.

За несколько дней до трагедии в Дрогобыче жильцы дома обращались в ЖЭК с жалобой на трещину в стене.

Однако там им посоветовали делать ремонт собственными силами, сообщает "Обозреватель".

Первоначально заявлялось, что произошел взрыв бытового газа. Однако очевидцы утверждают – его не было.

"Я вам говорю, что взрыва не было! Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – рассказывает жительница соседнего дома №103 по улице Грушевского Ольга.

Также она говорит, что некоторые соседи повыбегали из квартир. "Моя соседка оказывала помощь людям из этого дома. Пришла и рассказывает, что упал целый подъезд, только крыша уцелела. А жильцы ей говорили, что дня за два-три перед обрушением они ходили в ЖЭК и жаловались на большую трещину в стене дома. А им там сказали, мол, делайте ремонт своими силами", – рассказывает Ольга.

Сегодня, 28 августа, в 2:46 произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области.

В результате обрушения погибли два человека и семь человек, в том числе четверо детей, госпитализированы. В ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут быть еще 5 человек.

Обвал дома в Дрогобиче: фото с места происшествия

В результате обрушения разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Сначала в ГСЧС заявили, что обрушение произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В компании "Львовгаз" также отрицают, что взрыв газа мог быть причиной обрушения многоэтажки.

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Обвал, ГСЧС, Дрогобыч, ЖЕК, Львовгаз.
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