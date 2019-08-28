КПВВ перейдут на новый режим работы

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.
В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:
Напомним, сегодня контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами боевиков. После завершения обстрелов КПВВ "Майорское" снова заработал в штатном режиме.