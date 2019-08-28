Скачать
Среда, 28.08.2019
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
Гройсман обратился к своему преемнику
Гройсман обратился к своему преемнику
Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%
Ломаченко: Я готов к бою с Кэмпбеллом на 100%
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию
"Особая премия имени великого украинца": во Львове вручили Франковскую премию

КПВВ перейдут на новый режим работы

КПВВ перейдут на новый режим работы
21:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы.

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Возле КПВВ "Гнутово" нашли новый тайник (Фото)

Напомним, сегодня контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" временно прекратил пропуск лиц и транспорта в связи с обстрелами боевиков. После завершения обстрелов КПВВ "Майорское" снова заработал в штатном режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 28 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
03 Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки
04 Успение Пресвятой Богородицы 2019: молитвы о помощи и защите
05 Мода 2019: серия необычных и даже вызывающих тенденций сезона осень-зима 2019/2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Более точная: успешно создана модель Вселенной с использованием ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь