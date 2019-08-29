Татарбунарское общество охотников и рыболовов отправляет клиентов в заповедник

Новости Украины:Дирекция заповедника Тузловские лиманы обвиняет Татарбунарское общество охотников и рыболовов в систематическом нарушении границ заповедных территорий.

Администрация расположенного в Одесской области национального природного парка "Тузловские лиманы" заявила, что Татарбунарское общество охотников и рыболовов нарочно отправляет своих клиентов охотиться на территорию указанного заповедника. Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции сделала и. о. директора парка Ирина Выхристюк.

"Татарбунарское общество охотников и рыболовов продает отстрелочные карточки, которые, например, в прошлом году стоили за штуку 250 грн в день, а "сезонка" может стоить 900 грн, и направляют охотиться на территорию природного парка", - сказала Выхристюк.

Она пояснила, что указанное общество располагает 111 тыс. га угодий, но данные территории по существу разорены – там не водится живность, так как вышеназванная организация не воссоздает биоресурсы. "Там ничего не осталось, разорены поля, живности нет. Поэтому они незаконно отправляют охотников в заповедник", - сказала чиновница.

Как пояснил адвокат Максим Попов, руководство Татарбунарского общества охотников и рыболовов вводит в заблуждение клиентов, которые не знают, что стреляют в заповедной зоне. В частности, потому что знаки, идентифицирующие территорию парка, охотники специально уничтожают (расстреливают из ружей).

Выхристюк отметила, что администрация парка уже неоднократно обращалась в Министерство экологии и природных ресурсов Украины, экологическую инспекцию, полицию и прочие инстанции, но какие-либо меры в отношении нарушителей не предпринимаются.

Как отмечалось на пресс-конференции, администрация в ближайшие дни обратиться в Национальную полицию Украины и Государственное бюро расследований с просьбой расследовать указанные нарушения.

Как сообщалось ранее, в заповеднике неоднократно происходили конфликты между его руководством и браконьерами.

Вчера, 28 августа, на пресс-конференции руководство парка заявило о саботаже Татарбунарской полиции при расследовании дел против браконьеров.

Справка. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.