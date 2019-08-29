Мать погибшего на Донбассе бойца ВСУ просит взыскать с России 1,7 млн гривен

Новости Украины:В суд Одесской области поступил иск от матери погибшего в 2014 году на Донбассе военнослужащего.

В Одесской области мать военного, погибшего на кургане Саур-Могила в Донецкой области, просит взыскать с Российской Федерации более 1,684 млн грн морального ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба Овидиопольского районного суда Одесской области, в который поступил иск о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии России против Украины.

В иске указывается, что 7 августа 2014 года сын заявительницы в составе тактического группировки "Кордон" Государственной пограничной службы Украины в районе кургана Саур-Могила Шахтерского района Донецкой области попал под обстрел вооруженных формирований Российской Федерации. В результате молодой мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, ставшие причиной его гибели.

Отмечается, что в период с 13 июня по 7 августа 2014 года сын истицы, проходя военную службу, участвовал в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на территории Донецкой и Луганской областей в составе 5-й мото-маневренной группы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Истица отмечает, что в результате потери сына, погибшего в результате агрессии Российской Федерации против Украины, она чувствует непрерывную душевные боль и страдания, потеряла душевный покой, постоянно испытывает незащищенность и разочарование", - сообщили в пресс-службе суда.

Размер морального ущерба в сумме более 1,684 млн грн (60 тыс. евро – по курсу Нацбанка Украины) был установлен истицей с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий. Определяя размер причиненного вреда, женщина руководствовалась практикой Европейского суда по правам человека по аналогичным вопросам, в частности решениям: "Хачукаевы против России", "Сагаева и другие против России", "Исламова против России", "Султыгов и другие против России".