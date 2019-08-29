Скачать
Четверг, 29.08.2019
В ОПУ рассказали о чем говорили Зеленский и Меркель
В ОПУ рассказали о чем говорили Зеленский и Меркель
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
ГПУ: Вышинский сам согласился участвовать в обмене
Свитолина вышла в третий круг US Open
Свитолина вышла в третий круг US Open
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)
Ящерицы-альбиносы: первые рептилии, которым отредактировали гены (Фото)

Мать погибшего на Донбассе бойца ВСУ просит взыскать с России 1,7 млн гривен

Мать погибшего на Донбассе бойца ВСУ просит взыскать с России 1,7 млн гривен
01:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В суд Одесской области поступил иск от матери погибшего в 2014 году на Донбассе военнослужащего.

В Одесской области мать военного, погибшего на кургане Саур-Могила в Донецкой области, просит взыскать с Российской Федерации более 1,684 млн грн морального ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба Овидиопольского районного суда Одесской области, в который поступил иск о возмещении морального вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии России против Украины.

В иске указывается, что 7 августа 2014 года сын заявительницы в составе тактического группировки "Кордон" Государственной пограничной службы Украины в районе кургана Саур-Могила Шахтерского района Донецкой области попал под обстрел вооруженных формирований Российской Федерации. В результате молодой мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения, ставшие причиной его гибели.

Отмечается, что в период с 13 июня по 7 августа 2014 года сын истицы, проходя военную службу, участвовал в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на территории Донецкой и Луганской областей в составе 5-й мото-маневренной группы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Истица отмечает, что в результате потери сына, погибшего в результате агрессии Российской Федерации против Украины, она чувствует непрерывную душевные боль и страдания, потеряла душевный покой, постоянно испытывает незащищенность и разочарование", - сообщили в пресс-службе суда.

Ситуация в ООС: боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Размер морального ущерба в сумме более 1,684 млн грн (60 тыс. евро – по курсу Нацбанка Украины) был установлен истицей с учетом характера и объема причиненных нравственных страданий. Определяя размер причиненного вреда, женщина руководствовалась практикой Европейского суда по правам человека по аналогичным вопросам, в частности решениям: "Хачукаевы против России", "Сагаева и другие против России", "Исламова против России", "Султыгов и другие против России".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Одесская область, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Завтра первый день работы новой Рады: что на повестке дня
02 Гройсман обратился к своему преемнику
03 В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
04 В "Слуге народа" умалчивают имя потенциального премьера
05 Дружба стран продолжается: Зеленский и Меркель пообщались
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
В ВР рассмотрят закон о лишении депутатов неприкосновенности
Возле Офиса президента устроили митинг
Возле Офиса президента устроили митинг
КПВВ перейдут на новый режим работы
КПВВ перейдут на новый режим работы
Полезные продукты, которые снимают усталость
Полезные продукты, которые снимают усталость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь