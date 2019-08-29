КПВВ на линии разграничения с 1 сентября переходят на осенний режим работы

Новости Украины:С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы.

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возобновили пропуск лиц и транспорта после окончания обстрела боевиками.