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КПВВ на линии разграничения с 1 сентября переходят на осенний режим работы

КПВВ на линии разграничения с 1 сентября переходят на осенний режим работы
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы.

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное – Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Ситуация в ООС: боевики продолжают обстреливать украинские позиции

Напомним, на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возобновили пропуск лиц и транспорта после окончания обстрела боевиками.

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Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, ООС.
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