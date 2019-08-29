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Четверг, 29.08.2019
Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую
Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую
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Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую

Обвал дома в Дрогобиче: под завалами обнаружили еще одну погибшую
05:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По состоянию на 29 августа в г. Дрогобыч под завалами обнаружены тела трех погибших.

Спасатели спасли 7 человек, из которых 5 детей. Они госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами. Также из-под завалов освободили кота.

По состоянию на 01:00 29 августа в результате разрушения подъезда в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области под завалами обнаружены тела трех погибших.  Об этом сегодня ночью сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

По информации СМИ, под строительными остатками нашли тело погибшей 44-летней жительницы. В ходе проведения поисково-спасательных работ спасены 7 человек, из которых 5 детей. Они госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.

Также отмечается, что спасатели из-под завалов освободили кота.

На данный момент организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ, продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

Всех жителей пострадавшего дома эвакуировали, им оказывается психологическая помощь и решается вопрос относительно их временного расселения.

Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших людей.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 470 человек и 75 единиц техники.

Как сообщалось ранее, сегодня, 28 августа, в 02:46 произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. В результате обвала погибли два человека и семь человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы. Но со временем в ГСЧС сообщили, что под завалами жилого дома могут находиться еще 5 человек. В результате обвала разрушены подъезд с первого по четвертый этаж.

В настоящее время дом полностью отключен от газо-, электро - и водоснабжения. Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании "Львовгаз" также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки. В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура.

Обвал дома в Дрогобыче: Зеленский сделал громкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране. Он озвучил две версии трагедии: взрыв бытового газа и износ деревянных перекрытий дома.

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Львовская область, Обвал, ЧП, ГСЧС, Дрогобыч.
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