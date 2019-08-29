Оперативники Госпогранслужбы нашли схрон с оружием недалеко от КПВВ "Гнутово"

Новости Украины:Действуя по оперативной наводке сотрудники ГПСУ обнаружили схрон с оружием недалеко от КПВВ "Гнутово".

Схрон с оружием неподалеку от КПВВ "Гнутово" обнаружили оперативные сотрудники ГПСУ из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Реализуя полученную информацию, оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ из состава Объединенных сил в ходе обследования местности в дачном массиве поселка, что неподалеку от КПВВ "Гнутово", был установлен и взят под охрану тайник с оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, в заброшенном здании под насыпью мусора были обнаружены 1 РПГ-22 и 1 РПГ-26. Сейчас находки изъяты специалистами ГСЧС.

Оперативным составом пограничных подразделений проводятся мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности. Также продолжается работа по выявлению подобных схронов.