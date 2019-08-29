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Дрогобич: под завалами дома обнаружены тела 8 погибших, из них один ребенок

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Дрогобич: под завалами дома обнаружены тела 8 погибших, из них один ребенок
07:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших.

Состоянием на 6.00 четверга под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) обнаружены тела восьми погибших, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"Под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

Спасатели непрерывно (посменно) проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчеты и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Как сообщалось, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого 7 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родственникам погибших в результате обвала подъезда жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) и анонсировал проведение новым правительством аудита всех жилищных домов.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подписал распоряжение о том, что 29 и 30 августа в городе объявлен траур в связи с жертвами обвала подъезда жилого дома.

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Львов, Полиция, Дом, ЧП, ГСЧС, Дрогобич.
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