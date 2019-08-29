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Суд Крыма сажает добровольцев в тюрьму

Суд Крыма сажает добровольцев в тюрьму
07:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По версии следствия, в 2016-2018 годах Дилявер Гафаров якобы принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне.

В аннексированном Крыму оккупационный суд приговорил жителя села Жемчужина Крыма, крымского татарина Дилявера Гафарова к десяти годам тюрьмы по обвинению в участии в добровольческом батальоне в Украине.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Судья Кировского районного суда Крыма Игорь Дегтярев вынес приговор Диляверу Гафарову, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании по части 2 статьи 208 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы", - написал журналист.

По версии следствия, в 2016-2018 годах он якобы принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение "Аскер", и был участником экономической блокады Крыма. Гафарова задержали в Крыму 30 октября 2018 года.

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В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым.

Обвинение просило для Гафарова 12 лет лишения свободы.

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Крым, Заключенные, Срок, Дилявер Гафаров.
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