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Карточки метро и жетоны снова в деле: названы причины

Карточки метро и жетоны снова в деле: названы причины
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Карточки метро и жетоны возобновили работу в результате сбоя работы Kyiv Smart Card.

Вследствие сбоя системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона для разовой поездки.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Оператор КП "ГИВЦ" поставил в известность о проблеме и необходимость оперативного восстановления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки", – сказано в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в четверг утром.

Как сообщалось, ряд станций Киевского метрополитена отказались от продажи и пополнения карт метро.

В частности, от карт метро отказались на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Майдан Независимости", "Академгородок" (выход в сторону магазина NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"), "Арсенальная", "Теремки" (выход  к ТЦ "Магеллан"), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры) и "Площадь Льва Толстого".

В этих кассах можно приобрести и пополнить электронный билет Kyiv Smart Card, однако можно будет использовать ранее записанные поездки на бесконтактной карте.

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Кроме того на станции "Площадь Льва Толстого" также реализовывается QR-билет.

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Киев, Метро, Киевский метрополитен, Жетоны, Карточки метро.
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