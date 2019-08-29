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Южно-Украинская АЭС остановила работу энергоблока

Южно-Украинская АЭС остановила работу энергоблока
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Остановка произведена в связи проведением ремонтных робот на энергоблоке.

В 02:10 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замеряны до пуска атомной станции. По состоянию на 29 августа он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений", – сказано в сообщении, обнародованном в четверг утром НАЭК.

В информации отмечается, что на энергоблоке №3 продолжаются 106-е сутки капитального планового ремонта. Энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме.

Южно-Украинская АЭС - расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).

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АЭС, Ремонт, Южно-Украинская АЭС, Энергоблок.
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