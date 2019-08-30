В Чернигове неизвестные напали на журналиста (Фото)

Новости Украины:В Чернигове побили журналиста Игоря Стаха.

В Чернигове 29 августа вечером избили журналиста и блогера Игоря Стаха.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Подстерегли, напали сзади два человека, повалили на землю и били руками и ногами", - написал пострадавший, дополнив пост своими фотографиями с разбитым подбородком и шишками на голове и затылке.

По словам Стаха, нападение произошло в районе железнодорожного вокзала. Свидетели видели, что неизвестные следили за журналистом, а потом запомнили номер иномарки, из которой они вышли. Этот номер пострадавший указал в своем посте.

Через час Стах дописал, что скорая приехала, подбородок нужно зашивать и, есть подозрение на сотрясение головного мозга.

Также журналист отметил, что на прошлой неделе он неоднократно получал угрозы и написал заявления "во все правоохранительные органы" по этому поводу. В сети Facebook Игорь Стах называет себя представителем обличительной журналистики.