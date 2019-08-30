Депутату Запорожской области огласили подозрения в ДТП

Новости Украины:Прокуратура проводит расследование ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2018 года, где фигурировал депутат облсевата Ярослав Гришин.

Прокурор Запорожской области Валерий Романов заочно огласил подозрение в совершении тяжкого уголовного правонарушения депутату областного совета, управляющему юридической фирмы Ярославу Гришину, который более года назад сбил автомобилем пешехода насмерть.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", подозрение было выдвинуто в ходе сессии Запорожского областного совета 29 августа.

По словам прокурора, прокуратура проводит расследование дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое произошло в июне 2018 года. Тогда автомобиль Гришина насмерть сбил человека на трассе "Харьков-Симферополь" в районе с.Григорьевка Запорожского района.

Романов заявил, что Гришин избегает общения со следователями, игнорируя вызовы в прокуратуру для проведения следственных действий. При этом следствие располагает достаточной доказательной базой, которая дает повод говорить о совершении депутатом областного совета тяжкого уголовного преступления.

Поскольку Гришин отсутствовал на сессии облсовета, прокурор вручил подозрение предстательствующему на заседании - и.о. главы Запорожского облсовета Егору Семенкову, отметив, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае отсутствия лица сообщение о подозрении вручается по месту его работы под расписку.

Во время вручения подозрения в сессионном зале однопартиец Гришина по фракции "Укроп", депутат Михаил Просол пытался эмоционально перебить выступление облпрокурора; в результате в конфликт вмешалась полиция.

27 августа на странице юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" в Facebook, специализирующейся на юридической защите бизнеса, размещен пост с информацией об открытии офиса этой фирмы в Киеве.