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В Харьковской больнице "самурай" решил поиграться с закон

В Харьковской больнице "самурай" решил поиграться с закон
09:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Пациент в алкогольном опьянении достал меч и размахивал им перед персоналом больницы.

Полиция задержала 59-летнего ранее судимого жителя с.Высочиновка Змиевского района Харьковской области, угрожавшего медперсоналу амбулатории мечом.

"Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа "катана" и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые свои поступки", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как установила полиция, мужчина пришел в амбулаторию, чтобы измерить давление и принес с собой меч. Семейный врач сделала замечание пациенту, но тот ответил нецензурной бранью, стал угрожать персоналу физической расправой, после чего обнажил меч.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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Харьковская область, Нападение, Медики, Пациент, Меч, Нацполиция.
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