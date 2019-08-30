Взорвался автомобиль начальника полиции, когда тот сел за руль (Фото)

Новости Украины:На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Сегодня утром неизвестные взорвали автомобиль начальника Першотравенского райотдела полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Днепропетровской области.

"Событие произошло сегодня утром в г. Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля Mitsubishi Outlander, а через 30 секунд раздался взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.

Полицейский остался невредимым.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).