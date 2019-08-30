На трассе Львов-Краковец случилось страшное ДТП

Новости Украины:Госпитализированы семь человек из них 3 детей.

Семь человек, в том числе трое детей, госпитализированы в результате ДТП на трассе Львов-Краковец.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла 28 августа возле с.Подрясное Яворовского района Львовской области. Водитель легкового автомобиля "Мерседес" выехала на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Фиат Добло" и "Киа Карнавал". Вследствие столкновения получили травмы семь человек, из которых трое детей 8-и и 9-и лет.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция.

Напомним, в Харькове обвалился мост, о дефектах предупреждали еще в мае.

Как сообщалось ранее, в горном районе во Львовской области в результате столкновения четырех легковых автомобилей на месте происшествия погибли два человека, еще шестеро госпитализированы с травмами.