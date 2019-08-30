На Николаевщине пожарные вторые сутки борются с огнем на мусорном полигоне

Новости Украины:Пожарные говорят, что причиной возгорания является жара и накопление продуктов гниения.

В городе Вознесенске Николаевской области вторые сутки горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщили на сайте Вознесенского городского совета .

"В Вознесенске вторые сутки подряд горит полигон твердых бытовых отходов. Сейчас на объекте работает необходимая техника: бульдозеры, гусеничные тракторы и пожарные бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло из-за жары и накопления продуктов гниения. Также утверждается, что за прошедшие сутки были ликвидированы очаги открытого пламени.

В горсовете надеются, что в течение сегодняшнего дня основные площади горения будут ликвидированы.

И все же просят придерживаться профилактических мер для предупреждения отравления продуктами горения - ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно ранним утром, ведь именно в это время наблюдается самая высокая концентрация смога. Также не рекомендуется не открывать окна ночью и утром, а днем при проветривании завешивать открытые окна или форточки влажной тканью, которую периодически менять.