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ГСЧС активно изымает и уничтожает пиротехнику

ГСЧС активно изымает и уничтожает пиротехнику
15:28 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В ГСЧС сообщили о количестве уничтоженной пиротехники и обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с неизвестными предметами.

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 39 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлении, изъятии и уничтожения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Только за прошедшие сутки совершено 67 выездов, в ходе которых выявлено 973 боеприпасы, в том числе 1 авиационная бомба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего, на опасные находки наталкиваются граждане во время отдыха на природе или хозяйственных работ.

Таким образом, 26 августа пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области уничтожили фугасная авиабомба ФАБ-100 времен Второй мировой войны, которую накануне обнаружили граждане во время подводной ловле рыбы в р. Горынь в г. Нетешин.

В этот же день на Львовщине, спасатели получили сообщение о том, что в с. Подгорцы Стрыйского района во время прогулки в лесу, на расстоянии 2 км от жилых домов, местные жители обнаружили предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

В свою очередь, в течение 26-27 августа группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области уничтожено 27 минометных мин, артиллерийский снаряд и ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Также спасатели сообщают о продолжении работ по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, за 19 августа подразделениями ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, было обследовано 7,74 га территории и обнаружено и изъято 42 ВНП.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 39 тыс. 046 взрывоопасных предметов, в том числе 589 авиационных бомб.

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С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обратилась к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с неизвестными предметами.

Спасатели категорически запрещают:

  • касаться подозрительного предмета или передвигать его,
  • заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
  • осуществлять на подозрительный предмет звуковой, световой, тепловой или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагревания;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку.

В случае находки предмета, который вы не можете идентифицировать, в ГСЧС советуют звонить в "101" или "102" и ни в коем случае не прикасаться к найденной вещи.

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Пиротехника, Госслужба, ГСЧС.
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