Скачать
Пятница, 30.08.2019
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Порошенко нашел место в комитете по евроинтеграции
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс

Украина провела испытания системы залпового огня "Ольха-М" (Видео)

Украина провела испытания системы залпового огня "Ольха-М" (Видео)
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В СНБО сообщили, что испытания модернизированной ракеты прошло успешно.

На юге Одесской области, в районе населенного пункта Лебедевка, в пятницу успешно проведены испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М". Об этом сообщает сайт СНБО.

"30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершены успешно", - отметил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

По его словам, СНБО принял ряд решений по обеспечению наиболее быстрого принятия на вооружение и поставок новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха-М" - разработка конструкторов предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу. Максимальная дальность полета ракеты - 130 километров. Это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом.

В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности

Как сообщалось, согласно уведомлениям NOTAM A2762/19 и A2761/19 в пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам Калфа и Ледники, а также 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района.

К ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью усложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов. В частности, был перекрыт на время ракетных стрельб прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Одесская область, Ракета, Испытание, Ольха-М.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь