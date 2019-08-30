Украина провела испытания системы залпового огня "Ольха-М" (Видео)

Новости Украины:В СНБО сообщили, что испытания модернизированной ракеты прошло успешно.

На юге Одесской области, в районе населенного пункта Лебедевка, в пятницу успешно проведены испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М". Об этом сообщает сайт СНБО.

"30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. Стрельбы модернизированными ракетами "Ольха-М" завершены успешно", - отметил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

По его словам, СНБО принял ряд решений по обеспечению наиболее быстрого принятия на вооружение и поставок новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Ольха-М" - разработка конструкторов предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу. Максимальная дальность полета ракеты - 130 километров. Это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом.

Как сообщалось, согласно уведомлениям NOTAM A2762/19 и A2761/19 в пятницу и субботу (30 и 31 августа 2019 года) пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам Калфа и Ледники, а также 1-10 километрам морской косы от населенного пункта Лебедевка Татарбунарского района.

К ракетным стрельбам Украины на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью усложнения очередного этапа испытаний отечественных ракетных комплексов. В частности, был перекрыт на время ракетных стрельб прилегающий к району пусков морской участок в Черном море.