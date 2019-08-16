Скачать
Пятница, 16.08.2019
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня

В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности

Смотрите фото (3)
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины:В аппарате СНБО обсудили пути развития цифровой инфраструктуры Украины.

На заседании рабочей группы по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины, которое состоялось в СНБО, участники обсудили предложения в сфере киберзащиты, вопросы развития цифровой инфраструктуры государства и совершенствование госуправления в этих сферах. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"15 августа в Аппарате СНБО Украины под председательством заместителя секретаря СНБО Украины Алексея Данилова состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины... Участники рабочей группы обсудили предложения относительно мер в системе кибербезопасности, развития цифровой инфраструктуры государства и совершенствования государственного управления в этих сферах, предложенные участниками заседания", - говорится в сообщении.

 

Как отмечается, по итогам совещания было принято решение по созданию целевых групп для дальнейшей работы относительно правовых аспектов обеспечения кибербезопасности и совершенствования государственного управления; цифровизации и развития отрасли электронных коммуникаций; определения перспективной организационно-технической модели киберзащиты и совершенствования образования в сфере кибербезопасности.

Зеленский "перевел" Литвиненко из СНБО в НИСИ

В совещании приняли участие специалисты по вопросам кибербезопасности, представители органов государственной власти, парламента, ІТ-отрасли, эксперты, ученые, представители гражданского общества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Совет Безопасности, СНБО, Кибербезопасность, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главе Еврокомиссии в Германии устроили &quot;огненные&quot; проводы (Фото)
Главе ЕК в Германии устроили "огненные" проводы
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь