В СНБО обсудили реформирование в сфере госбезопасности

Новости Украины:В аппарате СНБО обсудили пути развития цифровой инфраструктуры Украины.

На заседании рабочей группы по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины, которое состоялось в СНБО, участники обсудили предложения в сфере киберзащиты, вопросы развития цифровой инфраструктуры государства и совершенствование госуправления в этих сферах. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"15 августа в Аппарате СНБО Украины под председательством заместителя секретаря СНБО Украины Алексея Данилова состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам реформирования сферы обеспечения кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины... Участники рабочей группы обсудили предложения относительно мер в системе кибербезопасности, развития цифровой инфраструктуры государства и совершенствования государственного управления в этих сферах, предложенные участниками заседания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам совещания было принято решение по созданию целевых групп для дальнейшей работы относительно правовых аспектов обеспечения кибербезопасности и совершенствования государственного управления; цифровизации и развития отрасли электронных коммуникаций; определения перспективной организационно-технической модели киберзащиты и совершенствования образования в сфере кибербезопасности.

В совещании приняли участие специалисты по вопросам кибербезопасности, представители органов государственной власти, парламента, ІТ-отрасли, эксперты, ученые, представители гражданского общества.