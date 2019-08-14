Зеленский "перевел" Литвиненко из СНБО в НИСИ

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Это определено указами главы государства №598 и №599 от 13 августа, обнародованными в среду, 14 августа.

Кроме того, указом №597 Зеленский освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора НИСИ.

Указ №599 "О некоторых вопросах Национального института стратегических исследований" также предусматривает, что с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины и СНБО полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования НИСИ директору этого учреждения надлежит в двухмесячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности сотрудников.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.