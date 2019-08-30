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Госизмена Муравицкого: прокуроры показали новые доказательства

Госизмена Муравицкого: прокуроры показали новые доказательства
17:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокуроры показали скриншоты якобы переписки журналиста Васился Муравицкого с заказчикам публикаций.

В Житомире суд продолжает исследовать доказательства, предоставляемые прокурором по делу подозреваемого в государственной измене журналиста Василия Муравицкого.

На судебном заседании сменился прокурор. На этот раз сторону обвинения представляет Николай Юхимчук вместо Вадима Левченко.

Прокурор предоставил скриншоты переписки в социальных сетях, которые по его словам, принадлежат подсудимому, с заказчиками публикаций в течение апреля-мая 2016 года.

В частности, в сообщениях обсуждаются темы публикаций об общественно-политической жизни в Украине, количество просмотров материалов на интернет-ресурсах, а также Муравицкий пересылает текстовые документы.

Кроме этого, в публикациях и переписке упоминаются фамилии Аблязимов и Бальцерович, которые уже не раз звучали в судебных заседаниях. Сторона обвинения акцентирует, что это псевдонимы Муравицкого, под которыми он публиковался в российских СМИ.

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По словам Юхимчука, все упомянутые в протоколе осмотра статьи негативно изображают описанные автором события.

Но защитница подсудимого Светлана Новицкая акцентирует, что озвученные публикации не имеют доказательного значения. В заседании суда объявлен перерыв, а рассмотрение дела продолжится в 14.30.

Как сообщалось, Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Журналист с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сначала подозреваемый находился под стражей, а 27 июня 2018 года суд заменил ему меру пресечения на домашний арест.

На предыдущем заседании суд продлил Муравицкому домашний арест до 12 октября.

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Житомир, Суд, Журналист, Госизмена, Василий Муравицкий.
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