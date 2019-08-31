В Черновцах осенью пройдет сразу семь фестивалей

Новости Украины:Черновцы в сентябре примут сразу семь фестивалей.

Сразу девять культурно-туристических мероприятий, среди которых семь фестивалей, состоятся в первый месяц осени в Черновцах.

Соответствующий календарь на сентябрь обнародовали в группе "Экскурсии в Черновцах" в Facebook.

"Лето заканчивается, и с этим ничего не поделаешь. Но впереди - сентябрь, и в нашем городе он будет полон интересными событиями! Поэтому планируйте свое путешествие в Черновцы - и вы никогда не пожалеете", - говорится в посте.

Традиционно сотни туристов приезжают в город на международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz. Юбилейное, 10-е мероприятие состоится с 5 по 8 сентября. Как и каждый год, организаторы подготовили насыщенную литературно-музыкальную программу. В рамках фестиваля состоятся презентации девяти книг, дискуссии, парады поэтов, театральные постановки, концерты камерной, еврейской и рок-музыки.

Этнографический праздник "Осень свадебная" состоится 8 сентября. Мероприятие проведут в Черновицком областном музее народной архитектуры и быта. Во время действа воссоздадут свадебные обряды буковинцев. Посетители смогут приобрести изделия народных мастеров буковинского края.

Среди гастрономических фестивалей в Черновцах - Пивфест-2019 и уже второй Фестиваль сыра и вина.

Юбилейный песенный фест "Червона рута" начнется в городе 17 сентября. В течение шести дней мероприятия будут проходить на крупнейших площадях и в концертных залах города. Они будут включать проведение финальных соревнований, гала-концертов новых победителей фестиваля и победителей "Червоной руты" прошлых лет, сопутствующие патриотически-воспитательные мероприятия.

Книжными новинками можно будет насладиться 26-27 сентября на фестивале "Букфест". Во время мероприятия будут проходить встречи с издателями и авторами книг, различные перформансы и поэтические чтения, образовательные лекции, выставки, мастер-классы и даже экскурсии по ночному городу.

Завершится фестивальный сентябрь "Буковинскими встречами". Фестиваль соберет фольклорные коллективы из Польши, Румынии, Молдовы, Украины, Венгрии 28-29 сентября