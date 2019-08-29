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"Цветной город": на Львовщине пройдет фестиваль, главным атрибутом которого будет цвет

"Цветной город": на Львовщине пройдет фестиваль, главным атрибутом которого будет цвет
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Пустомытах Львовской области проведут первый "цветной" фестиваль.

В Пустомытах на Львовщине в выходные, 31 августа - 1 сентября, состоится первый фестиваль "Цветной город", который планируют сделать ежегодным.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Каждый год в городе Пустомыты пройдет фестиваль, главным атрибутом которого будет цвет. Первый фестиваль будет светло-коричневого цвета, а темой станет история города. Кожный года цвет и тема будут меняться. Собственно, в первый год планируется театрализовано показать историй Пустомыт. На фестиваль будут приглашены и другие соседние города то села, чтобы они тоже поделились своими историями", - говорится в сообщении.

Фестиваль продлится два дня и будет проходить в городском парке, который является памятником садово-паркового искусства XIX в. и входит в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Действо будет проходить в форме большого спектакля: на масштабные экране будет транслироваться каждый мини-спектакль. Также будет задействовано лазер-шоу.

Организаторы надеются, что фестиваль "Цветной город" презентует и будет популяризирует Пустомыты не только в Украине, но и во всем мире.

Отмечается, что уникальность проекта в том, что это фестиваль будет очень разным ежегодно, но в то же время сохранит свою идентичность и оригинальный замысел.

Кроме того, фестиваль запланировано сделать экофрендли для всех групп населения, в частности к организации будут привлекать людей с ограниченными физическими возможностями.

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Пустомыты известны своими живописными пейзажами, уникальной экологией, лечебными грязями, бальнеологическими санаториями и достопримечательностями. В частности, здесь размещен дворец - прямоугольное удлиненное здание 1930-х годов. Оно имеет бароковую крышу, а в целом по архитектуре относится к типичным образцам псевдокласицизма. За дворцом - остатки пейзажного парка.

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Фестиваль, Львовщина, Цветной город, Цветной фестиваль.
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