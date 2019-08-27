Скачать
Вторник, 27.08.2019
Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
Разумков о Гончаруке и Авакове в новом Кабмине: Есть предложения, есть видение
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кто возглавит комитеты Верховной Рады IX созыва: список
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной
Украинская музыка в Китае: ONUKA выступит в Поднебесной

"Лесная песня": Луцк приглашает на художественный фестиваль

"Лесная песня": Луцк приглашает на художественный фестиваль
22:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Международный литературно-художественный фестиваль на Волыне соберет литераторов из пяти стран.

В Луцке и на Ковельщине 5-8 сентября будет проходить Международный литературно-художественный фестиваль "Лесная песня", в котором примут участие писатели из Украины, Беларуси, Польши, Болгарии, Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

"Фестиваль "Лесная песня" основан в 2001 году. В этом году состоится 5-8 сентября в Луцке и на Ковельщине. Его участниками будут известные писатели из разных уголков Украины, а также из Беларуси, Польши, Болгарии, Чехии и волынские литераторы", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу, 6 сентября, возле памятника Леси Украинке в Луцке. Накануне в рамках мероприятия в Волынском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко покажут спектакль "Лесная песня".

Также участники фестиваля встретятся с учениками, студентами, преподавателями, слушателями и читателями в учебных заведениях, библиотеках города, проведут творческий вечер "Слово - мудрости луч: синергия искусств" в Волынском академическом областном театре кукол.

На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси

На следующий день, 7 сентября, состоятся литературные чтения под открытым небом в Нечимном, а на 8 сентября запланировано неформальное общение с участниками фестиваля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Писатели, Литераторы, Лесная песня, литературно-художественный фестиваль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ореховый Спас 2019: приметы, поверья и все, что нужно знать о празднике
02 Жара и дожди: какими будут последние дни лета
03 Гороскоп на завтра, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Гороскоп на сегодня, 27 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Медики назвали полезные свойства пива
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (19.08 - 25.08)
&quot;Слуга народа&quot; на собирается отменять воинский призыв
"Слуга народа" на собирается отменять воинский призыв
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Мажоритарщики в Раде намерены создать свою фракцию
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Осенняя презентация Apple 2019: когда и где смотреть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь