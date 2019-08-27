"Лесная песня": Луцк приглашает на художественный фестиваль

Новости Украины:Международный литературно-художественный фестиваль на Волыне соберет литераторов из пяти стран.

В Луцке и на Ковельщине 5-8 сентября будет проходить Международный литературно-художественный фестиваль "Лесная песня", в котором примут участие писатели из Украины, Беларуси, Польши, Болгарии, Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

"Фестиваль "Лесная песня" основан в 2001 году. В этом году состоится 5-8 сентября в Луцке и на Ковельщине. Его участниками будут известные писатели из разных уголков Украины, а также из Беларуси, Польши, Болгарии, Чехии и волынские литераторы", - говорится в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля состоится в пятницу, 6 сентября, возле памятника Леси Украинке в Луцке. Накануне в рамках мероприятия в Волынском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко покажут спектакль "Лесная песня".

Также участники фестиваля встретятся с учениками, студентами, преподавателями, слушателями и читателями в учебных заведениях, библиотеках города, проведут творческий вечер "Слово - мудрости луч: синергия искусств" в Волынском академическом областном театре кукол.

На следующий день, 7 сентября, состоятся литературные чтения под открытым небом в Нечимном, а на 8 сентября запланировано неформальное общение с участниками фестиваля.