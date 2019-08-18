На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси

Новости Украины:На Гощанском городище устроят фестиваль живой истории.

В конце сентября на Ровенщине состоится Историко-культурный фестиваль "Погоринские города. Гоща".

Об этом сообщает "Рівненщина туристична".

"21 сентября 2019 года при поддержке Украинского культурного фонда состоится Историко-культурный фестиваль "Погоринские города. Гоща", который перенесет вас во времена Киевской Руси. В Гощу съедутся специалисты военно-исторической реконструкции со всей Украины, которые создадут соответствующую атмосферу фестиваля", - говорится в сообщении.

Посетители мероприятия смогут попробовать себя в кузнечном деле, гончарстве, резьбе, ткачестве, пошиве обуви и других ремеслах того времени, а также пострелять из лука, покидать копье и поупражняться на мечах. Кроме того, гостям предложат покататься на копии варяжской лодки «Драккар Гунгнир», рассмотреть ближе быт и вещи жителей городищ, попробовать блюда по древнерусским рецептам, сфотографироваться в историческом костюме, принять участие в театрализованных экскурсиях, в розыгрышах подарков, исторических играх и забавах.

Также запланированы выступления лирника Андрея Ляшука (г. Ривне) и группы "Кам`яний Гість" (г. Киев).

Вход на мероприятие - свободный.

Фестиваль живой истории устроят на Гощанском городище на берегу реки Горынь (пгт Гоща, Ривненской обл.).

Как отмечают организаторы, мероприятие будет проходить в семейном формате: без алкоголя, с развлечениями для детей. Будет доступ к питьевой родниковой воде, туалетам, тени.

Вблизи фестиваля обустроят палаточный городок для желающих отдохнуть на природе и пообщаться у костра.