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На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси
На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси

На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси

На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси
12:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:На Гощанском городище устроят фестиваль живой истории.

В конце сентября на Ровенщине состоится Историко-культурный фестиваль "Погоринские города. Гоща".

Об этом сообщает "Рівненщина туристична".

"21 сентября 2019 года при поддержке Украинского культурного фонда состоится Историко-культурный фестиваль "Погоринские города. Гоща", который перенесет вас во времена Киевской Руси. В Гощу съедутся специалисты военно-исторической реконструкции со всей Украины, которые создадут соответствующую атмосферу фестиваля", - говорится в сообщении.

Посетители мероприятия смогут попробовать себя в кузнечном деле, гончарстве, резьбе, ткачестве, пошиве обуви и других ремеслах того времени, а также пострелять из лука, покидать копье и поупражняться на мечах. Кроме того, гостям предложат покататься на копии варяжской лодки «Драккар Гунгнир», рассмотреть ближе быт и вещи жителей городищ, попробовать блюда по древнерусским рецептам, сфотографироваться в историческом костюме, принять участие в театрализованных экскурсиях, в розыгрышах подарков, исторических играх и забавах.

Также запланированы выступления лирника Андрея Ляшука (г. Ривне) и группы "Кам`яний Гість" (г. Киев).

Вход на мероприятие - свободный.

Фестиваль живой истории устроят на Гощанском городище на берегу реки Горынь (пгт Гоща, Ривненской обл.).

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Как отмечают организаторы, мероприятие будет проходить в семейном формате: без алкоголя, с развлечениями для детей. Будет доступ к питьевой родниковой воде, туалетам, тени.

Вблизи фестиваля обустроят палаточный городок для желающих отдохнуть на природе и пообщаться у костра.

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Фестиваль, Мероприятие, Погоринские города. Гоща, Историко-культурный фестиваль.
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