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Богдан: злоумышленники требовали от имени Зеленского $500 тысяч

Богдан: злоумышленники требовали от имени Зеленского $500 тысяч
05:28 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Богдан: полиция задержала мошенников, которые от имени президента требовали $500 тысяч.

Глава Офиса президента Андрей Богдан говорит, что правоохранители задержали двух мошенников, которые, представившись доверенными лицами Владимира Зеленского, требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

Об этом Богдан сообщает в Facebook.

По его словам, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Богдан говорит, что группа, возможно, состояла из четырех человек, но задержали двух. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве.

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - пишет глава ОП.

Богдан хочет "наказать" журналистов из-за информации о его полетах

По его информации, операцию проводили военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины. Пока ни прокуратура, ни СБУ об этом случае ничего не сообщают.

 

 

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СБУ, Укроборонпром, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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