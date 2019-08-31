Завтра донбасские КПВВ перейдут на новый режим работы

Новости Украины:Пункты пропуска на Донбассе переходят на "осенний" график работы.

С 1 сентября КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе переходят на осенний график работы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"С 1 сентября контрольные пункты въезда - выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - отмечается в сообщении.

По осеннему графику будут функционировать следующие дорожные коридоры: "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое"; "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское"; "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка"; "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое"; "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик) "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06.00 до 20.00.

В целом на протяжении прошлых суток через КПВВ последовало 41,7 тысяч человек и 5,2 тысяч транспортных средств.