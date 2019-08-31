С начала суток боевики осуществили четыре обстрела ВСУ

Новости Украины:Оккупанты 45 минут стреляли из гранатометов возле Зайцевого.

По состоянию на 12:00 субботы, 31 августа, российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"По состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия со стороны противника", - отмечается в сообщении.

Так, в 05:40 российско-оккупационные войска открыли огонь из станковых и ручных гранатометов в сторону защитников Водяного. Огонь велся по направлению с. Ужовка.

Затем, ровно в шесть утра, противник применил пехотное оружие против защитников с. Зайцево. В течение 45 минут оккупанты со стороны н.п. Гольмовский обстреливали наши оборонительные укрепления из автоматических и ручных гранатометов. Примерно в это же время враг применил то же оружие в направлении н.п.Майское. Этот обстрел также велся со стороны Гольмовского. В обоих случаях военнослужащие Объединенных сил были вынуждены открыть огонь с применением исключительно пехотных образцов оружия.

Также около 11:00 утра противник совершил повторный обстрел с. Зайцево, на этот раз ведя огонь из стрелкового оружия.

Сейчас ситуация стабильная. Военнослужащие Объединенных сил продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Боевых потерь в рядах украинских подразделений с начала суток нет.