На Житомирщине в ДТП попал нардеп от "Европейской солидарности"

Новости Украины:Нардеп от "Евросолидарности" Бондарь попал в ДТП на Житомирщине.

В Житомирской области на 111 км автодороги Киев – Чоп произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, пострадали пять человек. По информации СМИ, в результате аварии травмирован народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, предварительно установлено, что около 17:50 30 августа на трассе Киев-Чоп, вблизи г.Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "КамАЗ", ехавшем впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и попало в автомобиль "Фольксваген", ехавший позади.

В результате аварии травмы различной степени сложности получили пять человек - водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Среди травмированных - 43-летний народный депутат, сообщила полиция.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Нардеп Бондарь в комментарии интернет-изданию "Zaxid.Net" сообщил, что возвращался домой во Львовскую область и попал в ДТП, у него ушибы.