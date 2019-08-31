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На Житомирщине в ДТП попал нардеп от "Европейской солидарности"

На Житомирщине в ДТП попал нардеп от "Европейской солидарности"
17:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп от "Евросолидарности" Бондарь попал в ДТП на Житомирщине.

В Житомирской области на 111 км автодороги Киев – Чоп произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, пострадали пять человек. По информации СМИ, в результате аварии травмирован народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, предварительно установлено, что около 17:50 30 августа на трассе Киев-Чоп, вблизи г.Коростышев, 25-летний водитель "Мицубиси", направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "КамАЗ", ехавшем впереди. От удара легковушка перевернулась, а ее правое переднее колесо отсоединилось от конструкции и попало в автомобиль "Фольксваген", ехавший позади.

В результате аварии травмы различной степени сложности получили пять человек - водители "Мицубиси" и "КамАЗа" и три пассажира легковушки. Среди травмированных - 43-летний народный депутат, сообщила полиция.

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По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Нардеп Бондарь в комментарии интернет-изданию "Zaxid.Net" сообщил, что возвращался домой во Львовскую область и попал в ДТП, у него ушибы.

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ДТП, Житомирская область, Нацполиция, Европейская солидарность.
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