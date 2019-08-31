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Драка на киевской Оболони закончилась стрельбой: двое пострадавших

Драка на киевской Оболони закончилась стрельбой: двое пострадавших
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Киеве во время драки со стрельбой возле кафе пострадали двое мужчин.

В Киеве на Оболони во время драки со стрельбой возле кафе пострадали двое мужчин.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, под утро правоохранители получили сообщение о драке со стрельбой в развлекательном заведении на проспекте Героев Сталинграда.

Полицейские сразу выехали на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств происшествия. Сотрудники заведения сообщили, что между двумя компаниями сначала возникла потасовка, которая переросла в драку. Во время конфликта прозвучало несколько выстрелов, в результате чего телесные повреждения получили двое мужчин, которых "скорая" доставила в больницу.

Троих участников драки доставили в районное управление полиции, с ними проводят следственные действия.

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При осмотре с места происшествия изъяли стреляные гильзы, вероятнее всего - от травматического оружия.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Киев, Драка, Стрельба, Нацполиция.
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