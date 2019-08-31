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ВМС Украины "обезвредили" диверсантов

ВМС Украины "обезвредили" диверсантов
21:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Военно морские силы Украины продолжают тактические учения.

Противодиверсионная оборона военно-морской базы "Юг", установление минных заграждений в северо-западной части Черного моря и оказание помощи экипажу корабля, потерпевшего бедствия.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Второй день сборов, в отличие от предыдущего, оказался насыщенным по количеству вводных и реагированием на события. Начался он с объявления учебной боевой тревоги и большого сбора", - говорится в сообщении.

По легенде, на пост оперативного дежурного Морского командования поступило сообщение, что силы и средства радиотехнического подразделения в 12 милях от порта "Одесса" обнаружили неопознанную надувную моторную лодку, которая следует на главный пункт базирования флота и не отвечает на запросы. С командного центра ВМС сразу поступили команды кораблям и командирам воинских частей, где были приведены в боевую готовность № 1 силы и средства противоподводнодиверсионной обороны.

В свою очередь, спецназовцы из состава флотского отряда противодиверсионной обороны, бойцы подразделения охраны штаба ВМС и курсанты Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" усилили охрану военного городка.

Кроме того, командование дало "добро" на подготовку к профилактическому гранатометанию, применению патрульных плавсредств и беспилотных летательных аппаратов.

В то же время дежурная служба Морского командования наладила взаимодействие с Госпогранслужбой Украины, проинформировала региональные управления Службы безопасности, Национальной гвардии и Национальной полиции.

После выполнения огневой операции было задержано и взято под конвой плавсредство-нарушитель, а также подводный диверсант, обнаруженный военными водолазами.

Позже в Черное море отправился из пункта базирования для отработки противодиверсионных действий отряд кораблей, которые провели артиллерийские стрельбы по имитированным целям противника и в полном объеме выполнили комплекс запланированных корабельных боевых учений и тренировок по противодиверсионной обороне корабля и борьбе за живучесть.

Кроме того, боевые части судна размагничивания "Балта" отработали упражнения действий с минами, организацию связи в условиях активных и пассивных помех, а также упражнения по выявлению и освещению воздушной, надводной и подводной обстановки. Так же на кораблях отработаны действия вахтенных офицеров в различных ситуациях, включая подготовку к выполнению боевых упражнений, и совместные с морской авиацией учения - поиск и спасение человека, оказавшегося за бортом.

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Как сообщалось, командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины начало на одном из полигонов Одесской области масштабные сборы с командирами бригад и полков. На собрании обобщается накопленный опыт применения подразделений и частей боевого оперативного обеспечения ВМС, подготовки и ведения боевых действий и управления соответствующими подразделениями.

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СБУ, ВМС, Учения, ГПСУ.
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