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"Крымский марафон": крымчане собрали полмиллиона рублей на штрафы активистам

"Крымский марафон": крымчане собрали полмиллиона рублей на штрафы активистам
23:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Крыму люди собирают средства на оплату штрафов, которые должны выплатить крымскотатарские активисты.

В аннексированном Россией Крыму продолжают собирать средства на оплату штрафов, присужденных крымскотатарским активистам за июльские акции в Москве.

На ежемесячном собрании общественного движения "Крымская солидарность" 31 августа отметили, что в рамках акции "Крымский марафон" уже удалось собрать 580 тысяч рублей, сообщает Крым.Реалии.

"Помимо собранной суммы, есть средства из регионов, которые пока что не удалось нам передать. Но я надеюсь, что мы осилим те штрафы, которые были незаконно назначены нашему народу. То, с каким рвением люди принимают участие в сборе средств и во флешмобе, можно сказать, что это проблема не одного человека, а проблема всего народа", – рассказал координатор "Крымской солидарности" Сервер Чолакчик.

Благодаря этой сумме, будут оплачены штрафы 18 крымских татар, задержанных за акцию в поддержку фигурантов первой Бахчисарайской "группы Хизб ут-Тахрир" в июле этого года в Москве.

Судья Таганского районного суда 29 июля назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей. Задержанных оштрафовали на общую сумму – 360 тысяч рублей.

Российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир". Активисты находились под зданием суда с плакатами "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии в Крыму".

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир": что их ждет

Объединение "Крымская солидарность" запустило марафон по сбору средств для оплаты штрафов крымскотатарским активистам, вышедшим на акцию протеста в Москве.

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Рубль, Дело Хизб-ут-Тахрир, Крымский марафон.
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