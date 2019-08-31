Суд арестовал мошенников, которые вымогали от имени Зеленского деньги

Новости Украины:Мошенники вымогали деньги от имени Президента: суд арестовал четырех.

Печерский суд в течение дня, 31 августа, арестовал четырех мошенников, которые представлялись уполномоченными лицами Офиса Президента.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Четыре человека, которые представлялись уполномоченными лицами Офиса Президента и вчера были нами задержаны за мошенническое завладение 570 тыс. долларов США за якобы будущее трудоустройство лица одним из руководителей «Укроборонпрома», арестованы судьями Печерского суда с правом внесения залога (залог предусмотрен кодексом, без него никак нельзя) в размере 18, 15, 15 и 5 миллионов гривень каждому соответственно", - отметил Матиос.

Он добавил, что доказательств их мошеннической деятельности оказалось достаточно.

"Во время обыска одного из помещений военные прокуроры изъяли 40 листов А-4, на которых имеется список (ФИО) лиц, полученных от них/переданных другим (ФИО) лицам сумм в долларах США (от 50 до 700 тысяч долларов) за назначение на руководящие (от областных и гораздо выше управлений правоохранительных и органов исполнительной власти) должности в органы государственной власти и управления в течение июня-августа текущего года", - уточнил Матиос.

Напоминаем, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, совместно с Военной прокуратурой разоблачили группу лиц, которые требовали 570 тысяч долларов США от бывшего сотрудника государственной компании «Укрспецэкспорт» за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн «Укроборонпром».

Мошенников задержали во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов США. Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой - напротив здания Офиса Президента Украины.