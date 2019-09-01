"Ночь в Луцком замке. Саммит в Луцке": на Волыне проведут арт-шоу

Новости Украины:В замке Любарта на Волыне проведут арт-шоу "Ночь в Луцком замке. Саммит в Луцке".

В замке Любарта в ночь с 7 на 8 сентября состоится арт-шоу "Ночь в Луцком замке. Саммит в Луцке".

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета на странице в Facebook.

"Приглашаем лучан и гостей города окунуться в удивительный мир прошлого. Величие замка Любарта, роскошь королевской знати, рыцарские бои, легенды, исторические представления, театры и музыки, придворные танцы, ночные экскурсии, угощение по старинным рецептам - все это будет происходить в неповторимой атмосфере средневековья", - говорится в сообщении.

В частности, в программе - театрализованное действо "Саммит в Луцке", выступления театров исторического танца из Украины, Польши, Литвы, огненное шоу, концерт средневековой музыки. Кроме этого, будут работать отдельные локации: фотозона "Княжеский дворец", "Монетный двор", художественные перформансы, экскурсии, ремесленная ярмарка, презентация напитков и блюд средневековья.

В этом году фестиваль сделают благотворительным: во время его проведения будут собирать средства для реставрации церкви Иоанна Богослова (XII в.), которая находится на территории Луцкого замка.

Билеты на арт-шоу можно приобрести в кассе замка Любарта. Стоимость - 300 гривень. Все средства от продажи билетов также будут переданы на реставрационные работы.