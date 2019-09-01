Пожар в отеле Одессы: стартовали массовые проверки отелей и санаториев

Новости Украины:В Одессе начали проверять отели и санатории на предмет пожарной безопасности.

После пожара в Одессе в отеле "Токио Стар" спасатели начали массовые проверки всех санаториев и отелей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

К проверкам привлекли специалистов со всей Украины. Всего в Одесской области спасатели должны будут проверить 1001 здание до 16 декабря 2019 года. По состоянию на 30 августа проверено 99 зданий.

При осмотре помещений спасатели обращают внимание на работу пожарных сигнализаций, средств пожаротушения и на то, есть ли источники наружного противопожарного защиты.

Они также проверяют возможность пожарным машинам подъехать к зданиям в случае пожара. Также проверяются пути эвакуации людей на соответствие пожарным нормам.

Напоминаем, ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 8 человек, еще 10 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.