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Боевики саботируют работы по восстановлению моста в Станице Луганской

Боевики саботируют работы по восстановлению моста в Станице Луганской
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты отказали в доступе к разрушенной части моста в Станице Луганской.

Боевики отказались предоставить гарантии безопасности для проведения работ возле моста в Станице Луганской.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 Станица Луганская представителям "Укртрансмоста".

"В связи с этими обстоятельствами представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1, не проведя изучение участка разрушенного моста для определения объемов проведения дальнейших восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает украинская сторона СЦКК, сегодня были запланированы демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора.

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Сегодня утром представителями украинской стороны СЦКК была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрирована готовность расчетов к проведению работ по обследованию участка местности возле моста, разборке и расчистке завалов разрушенной части моста.

"Через СММ ОБСЕ НВФ РФ была доведена наша готовность к проведению работ, на что был получен отказ о гарантиях безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдении боевиками своих обязательств по восстановлению инфраструктуры в этом районе.

Разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

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18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.

29 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что боевики установили возле моста в Станице Луганской новое фортификационное сооружение.

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Донбасс, Мост, Станица-Луганская, ООС.
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