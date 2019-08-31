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Зеленский предложил Польше поучаствовать в восстановлении Донбасса

Зеленский предложил Польше поучаствовать в восстановлении Донбасса
20:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким, во время которой пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении.

При этом стороны отметили постоянный рост взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинского-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Зеленский и Моравецкий также обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

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"На встрече говорилось о возможности использования польского СПГ-терминала в городе Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства", - добавили в ОПУ.

Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.

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Польша, Донбасс, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий.
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