Учителя вышли на протест против переезда двух школ

Новости Украины:В Харькове учителя перекрыли дорогу через то, что две школы планируют переселить.

В городе Первомайском Харьковской области учителя перекрыли улицу, протестуя против переселения двух школ. Об этом рассказал директор общеобразовательной школы №4 Виктор Гатилов.

"Учителя, а также представители общественных организаций - всего до ста человек - перекрыли улицу Харьковскую. Цель акции - привлечь внимание к переселению школ №1 и №4 в помещения действующих школ №5 и №7 якобы в рамках оптимизации образовательного процесса в малых школах. Однако только в нашей школе с 1 по 11 класс учится более 400 учеников", - сообщил Гатилов.

По его словам, 25 июня сессия горсовета под руководством мэра города Николая Бакшеева приняла решение о реорганизации двух школ, поскольку он убедил депутатов, что имеющихся в городе семи общеобразовательных школ слишком много для 3,5 тыс. учеников.

Гатилов также утверждает, что подал иск об отмене решения сессии в Харьковский окружной административный суд.

"Суд 6 августа приостановил на период разбирательства решение сессии и запретил горсовету осуществлять какие бы то ни было действия относительно переселения. Заседание суда по сути иска назначено на 11 сентября. Надеемся, что проблема будет решена, тем более, что выделенные для нас помещения школы №7 слишком малы по размеру, а в нашей прежней школе уже отключили воду", - отметил директор школы №4.

Во время акции протеста учителей полиция перекрывала движение и направляла автомобили в объезд. Инцидентов не зафиксировано.