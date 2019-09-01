На Донбассе нацгвардейцы задержали шестерых пособников оккупантов

Новости Украины:Нацгвардейцы задержали в субботу 6 причастных к НВФ.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шестерых человек - двух женщин и четырех мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей - причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, граждане были задержаны во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя Донецкой области.

"Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцы задержали 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также девятерых причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения. Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.