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На Донбассе нацгвардейцы задержали шестерых пособников оккупантов

На Донбассе нацгвардейцы задержали шестерых пособников оккупантов
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нацгвардейцы задержали в субботу 6 причастных к НВФ.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали шестерых человек - двух женщин и четырех мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей - причастных к незаконным вооруженным формированиям, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, граждане были задержаны во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя Донецкой области.

"Указанные лица пытались пересечь блокпосты как собственным транспортом, так и рейсовыми автобусами", - говорится в сообщении.

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За прошедшую неделю во время выполнения специально-боевых задач на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил, гвардейцы задержали 10 человек, совершивших административные правонарушения, 9 - уголовные преступления, а также девятерых причастных к незаконным вооруженным формированиям и гражданина, который пытался перевезти с собой медицинские препараты наркотического происхождения. Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции Украины.

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Донбасс, Нацгвардия, НГУ, ОРДЛО.
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